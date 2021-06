Untersuchungen am Bützower See beendet : Wie kann der Zustand des Sees verbessert werden?

Machbarkeitsstudie zeigt derzeitigen Zustand des Gewässers auf und gibt Hinweise, wie sich der verbessern könnte

Bützow | Was würde passieren, wenn man den Bützower See sich selbst überlassen würde? „Ist der Bützower See dann in 150 Jahren verschwunden?“ Mit dieser Frage wandte sich Bützows Bürgermeister Christian Grüschow auf der jüngsten Sitzung der Stadtvertreter an Dr. Stefan Sandrock. Der Geschäftsführer der Firma bioplan aus Nienhagen hat eine Machbarkeitsstudie zu...

