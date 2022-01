Bützow : Unbekannte brechen in Gartenlauben ein

Zu drei Lauben verschafften sich die Täter Zugang. Die Polizei gibt Tipps zur Vermeidung solcher Einbrüche.

Bützow | Bislang unbekannte Täter sind in drei Gartenlauben der Kleingartenanlage „Seeblick“ in Bützow eingebrochen. Dabei haben sie Türen aufgehebelt und Scheiben eingeschlagen. An einem Haus wurden Hebelspuren festgestellt. Auch wenn kein Stehlschaden entstanden ist, wird der Sachschaden auf 340 Euro geschätzt. Ein Einbruch sei auch ein Eindringen in die ...

