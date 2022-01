Unfall auf der A20 : Transporter fährt in die Leitplanke

Aktuell ist eine Spur der A20 in Fahrtrichtung Lübeck Höhe Jürgenshagen gesperrt.

Jürgenshagen | Auf der A20 ist es am Montagmorgen zu einem Unfall gekommen. In Fahrrichtung Lübeck geriet ein Transporter Höhe Jürgenshagen in die Leitplanke, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Einsatzkräfte sind vor Ort. Deswegen ist aktuell eine Fahrspur gesperrt. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt, stehe jedoch unter Schock, so die Beamten. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.