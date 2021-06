Thema der Woche : Seen und Flüsse im Landkreis Rostock laden zum Baden ein

Mit Steg und Schwanenfamilie: Viele Gemeinden im Landkreis Rostock pflegen Badestellen. Manche sind richtige Geheimtipps für eine schnelle Abkühlung an heißen Tagen.

Landkreis Rostock | Während ihr Großer im kühlen Wasser planscht, sitzt Andrea Neufeld entspannt auf einer Bank. Gleichmäßig schwappen die Wellen ans Ufer, in den hohen Bäumen zwitschern die Vögel. „Normalerweise ist es hier richtig voll“, sagt die junge Frau. Grade am Nachmittag sei die Badestelle in Klein Sien ein beliebter Treffpunkt für Familien, Jugendliche und auch...

