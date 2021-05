Bützow : Telefon als einzige Verbindung nach außen

Bewohner des Pflegeheimes „Am langen See“ treffen sich am Mittwoch zu einer stillen Andacht für die Verstorbenen

Bützow | Schwere Zeiten haben die Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheimes Am langen See in Bützow hinter sich, sagt Thomas Griefahn, der das Heim betreibt. Die Corona-Pandemie hat das Haus schwer getroffen. Im Dezember waren 90 Prozent aller 30 Bewohner an Covid-19 erkrankt. Der Landkreis musste eine Quarantäne festlegen. Völlige Isolation Die pflege...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.