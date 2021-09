Auch Abstimmung über Bürgermeister : Der Super-Wahl-Sonntag in den Ämtern Bützow-Land und Schwaan

Neben Bundes- und Landtag werden am 26. September in Zepelin und Rukieten neue Bürgermeister bestimmt.

Bützow/Schwaan | Laschet, Scholz oder Baerbock? Schwesig oder Sack? Das sind die großen Personalfragen, die an diesem Sonntag höchstwahrscheinlich geklärt werden. Neben der Bundestagswahl stehen in MV auch die Landtagswahlen an. In Zepelin und Rukieten sind die Bürger sogar zu noch mehr Kreuzen aufgerufen. In den beiden Gemeinden werden neue Bürgermeister gewählt. ...

