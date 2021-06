Bützow : Rostocker Firma HDI next spendet Obstbäume für den Jugendclub

Der neue Jugendclub in Bützow musste kurz nach der Eröffnung pandemiebedingt wieder schließen. Nun gibt es einen Neustart, gleich mit einer Spende.

Bützow | Emily Pohnke ist 23 Jahre jung und kommt immer noch gerne in den Bützower Jugendclub Domizil. Am Montag kam sie dabei nicht mit leeren Händen, sondern brachte Bäumchen und andere Pflanzen mit. Die sollen auf der Obstwiese des Clubs eingepflanzt werden. Es ist eine Spende von Emily und ihren Kollegen der Kundenberater-Firma HDI next in Rostock. Das Obs...

