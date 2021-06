Wohngebiet Pustohler Chaussee : Straße in Bützow wird nach Oluf Tychsen benannt

Im neuen Eigenheimstandort an der Pustohler Chaussee in Bützow leben die künftigen Häuslebauer am Prof. Tychsen-Ring. Das hat jetzt der Hauptausschuss beschlossen.

Bützow | Noch ist sie gar nicht zu sehen: die Straße, die durch den künftigen Eigenheimstandort an der Pustohler Chaussee führt. Doch bereits jetzt hat diese Straße einen Namen. Die Mitglieder des Hauptausschusses der Bützower Stadtvertretung entschieden sich für den Prof. Tychsen-Ring. Der Entschluss für die Bezeichnung in Anlehnung an Oluf Tychsen fiel nach ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.