Neuendorf : Straße am Gemeindezentrum ist fertig

Damit ist nun das dritte Projekt zur Dorferneuerung abgeschlossen. Für Platz der Generationen ist eine Einweihungsfeier geplant.

Neuendorf | Die Randsteine sind gesetzt, die Asphaltdecke gegossen. Die Arbeiten an der Stichstraße am Gemeindezentrum in Neuendorf gehen in die Endphase. Damit ist auch das dritte Projekt in Neuendorf zur Dorferneuerung abgeschlossen. Rund 75000 Euro hat die Gemeinde Steinhagen, Neuendorf ist ein Ortsteil, dafür in die Hand genommen, rund 75 Prozent waren Förder...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.