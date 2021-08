Auch Kletterwald geplant : Kinder aus Groß Grenz bekommen neue Spielgeräte

Im Oktober soll der sanierte Platz freigegeben werden. Noch lassen Kletterturm und Rutsche aber auf sich warten. Freiwillige haben zumindest schon einmal das Baufeld vorbereitet.

Groß Grenz | Bislang deutet nur eine große Grube darauf hin, dass die Sanierung des Spielplatzes in Groß Grenz ansteht. Die Gemeindevertretung hatte im Mai über die Auftragsvergabe abgestimmt. Immerhin rund 28.500 Euro nimmt die Gemeinde dafür in die Hand – 9000 Euro mehr, als in der ursprünglichen Haushaltsplanung vorgesehen. Zur Finanzierung des Vorhabens wurden...

