Bützow : Spielerisch auf Ostereiersuche

Der Hobbykarikaturist Thomas Znoyek hat ein Spiel zum Selberbasteln entworfen: Wer klaut denn da das Osterei?

Steinhagen | Wie verbringen wir das Osterfest? Eine Frage, die in den letzten Tagen im Mittelpunkt stand. Das schlechte Krisenmanagement der Regierung sorgte für viel Ärger und Verdruss. Doch Thomas Znoyek aus Steinhagen setzt dem etwas entgegen: gute Laune. Er hat eine Idee, was Kinder und Erwachsene ganz in Familie machen können. Er erdachte ein Spiel: Wer klaut...

