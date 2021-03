Bützow : Spendenaktion für die Brandopfer

Nachdem am Mittwoch eine siebenköpfige Familie in Bützow durch ein Feuer ihre Wohnung verlor, wollen jetzt viele helfen

Bützow | An diesem Donnerstag geht bei vielen Passanten in der Schloßstraße in Bützow der Blick hinüber zum Wohnhaus, in dem am Mittwochabend ein Feuer die Wohnung einer siebenköpfigen Familie zerstörte. Das Haus ist mit einem Zaun gesichert. Am Vormittag nehmen Brandexperten der Polizei die Untersuchungen zur Brandursache auf. Viele Menschen wollen h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.