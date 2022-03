Wenn das Knöllchen fällig wird : So viel nimmt Bützow durch Falschparker ein

Das Ordnungsamt der Stadt Bützow hat 2021 insgesamt 2327 Verwarngelder erhoben, davon wurden 256 Bußgeldverfahren eingeleitet.

Bützow | Ach, da wird in den zwei Minuten schon keiner kommen. Hand aufs Herz, welcher Autofahrer kennt diesen Gedanken nicht, stellt seinen Wagen ab und flitzt schnell in den Laden? Beschweren dürfen diejenigen sich hinterher allerdings nicht, wenn sie einen eingerollten Zettel unterm Scheibenwischer vorfinden. Auch interessant: So teuer wird es für Falsch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.