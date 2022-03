Bützow : So bereitet sich Bützow auf Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine vor

Schüler des Bützower Gymnasium sammelten 2500 Euro Spenden. Ein Spendenkonto der Stadt für die Hilfe vor Ort für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine wurde eingerichtet.

Bützow | Am Dienstag startete ein Hilfskonvoi vom Rostocker Hafen aus in Richtung Ukraine. In den vier Sattelzügen befinden sich auch Spenden aus der Bützower Region. Doch auf Hilfe können die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine auch hoffen, wenn sie nach Bützow kommen. Wie viele es sein werden, kann gegenwärtig keiner sagen. Kinder gestalten Ukraine-Flagge ...

