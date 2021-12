Lokal einkaufen : Schwaaner Händler laden ein zum Adventsshopping

Am Sonnabend wollen die Geschäfte in der kleinen Warnowstadt für weihnachtliche Stimmung sorgen. Dazu öffnen sie extra lange.

Schwaan | Was im vergangenen Jahr bei den Schwaanern gut angekommen ist, soll auch in diesem Jahr über die Absage des Weihnachtsmarktes hinwegtrösten: Am Sonnabend organisiert der Gewerbestammtisch wieder ein Adventsshopping in der kleinen Warnowstadt. Dann haben die Läden im Ort länger geöffnet und locken mit Aktionen und Angeboten. „Wir hoffen, dass uns vo...

