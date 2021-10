Schwaan : Neubau der Feuerwehr erfordert auch ein Verkehrskonzept

Der Bauausschuss der Stadt Schwaan gibt zu bedenken, dass im Zuge des Neubaus ein generelles Verkehrskonzept nötig ist.

Schwaan | Ein Neubau der Schwaaner Feuerwehr ist nötig. Das hatte vor Jahren der Brandschutzbedarfsplan offengelegt und da sind sich alle einig. Hauptgrund: die Ausrückezeiten. Da sich das Gerätehaus am äußeren Rand der Stadt befindet, sind die Kameraden nicht immer schnell genug am Einsatzort. Ein Neubau in zentraler Lage soll es richten. Im Bauausschuss wurde...

