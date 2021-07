Schwaan : Zufahrt zur neuen Kita „Umweltspürnasen“ wird verbessert

Noch bis Mitte, Ende September wird im Vorbecker Landweg und einem Teil der Bützower Straße in Schwaan gebaut.

Schwaan | Fleißig gewerkelt wird aktuell in einem Teil der Bützower Straße und im Vorbecker Landweg in Schwaan. Und das dürfte auch noch bis Mitte, Ende September so weitergehen. Dann ist nämlich die Fertigstellung der Maßnahme geplant, erklärt Heiko Seidel-Weber vom Bauamt. Rund eine halbe Million Euro investiert die Stadt Schwaan hier, um die Verkehrssituatio...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.