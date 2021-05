Schwaan : Schüler bauen einen „Bewegten Garten“

Für das Projekt der Schwaaner Schule soll es eine Förderung vonseiten der Stadt geben. Die Jugendlichen bauen den Parcours selbst.

Schwaan | Noch ist nicht abschließend geklärt, wo er hinkommt. Schließlich soll die Prof.-Franz-Bunke-Schule in Schwaan in den kommenden Jahren zur Großbaustelle werden. „Wahrscheinlich wird für das Projekt der Park vor der Schule genutzt“, erklärt Maren Lüth, Stadtvertreterin und Lehrerin an der Schwaaner Schule. Fakt ist: Schüler und Schulförderverein könn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.