Schwaan : Orgelmusik erklingt in der St. Paulskirche

Wieland Meinhold ist zu Gast in Schwaan und spielt im Konzert am Donnerstag auf der Winzer-Orgel Stücke von Telemann.

Schwaan | In der St. Paulskirche in Schwaan erklingt am Donnerstag, 24. Juni, ein Orgelkonzert. Dafür konnte der Organist Wieland Meinhold gewonnen werden. Um 19.30 Uhr beginnt die Veranstaltung mit dem Titel „Festlicher Georg Ph. Telemann und charmantes Frankreich“. Georg Philipp Telemann (1681 bis 1767) war zu Lebzeiten berühmter als Johann Sebastian Bach ...

