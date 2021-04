Schwaan : Norma plant neuen Markt in Schwaan

Der Discounter will das bestehende Gebäude abreißen und an selber Stelle neu bauen.

Schwaan | Der Lebensmittelmarkt Norma will in Schwaan einen neuen Markt samt Bäcker und Getränkemarkt errichten. Dafür soll der alte in der Bützower Straße abgerissen werden und ein Ersatzbau erfolgen. Seit Mitte der 1990er-Jahre gibt es den Norma-Markt an dieser Stelle. Und mit dem Neubau soll er es auch bleiben. Von Seiten der Stadt gab es dafür nun grünes Li...

