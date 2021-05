Schwaan : Kinder der Kita Warnowkrümel müssen in Quarantäne

Neben der Kita Warnowkrümel in Schwaan ist auch ein Hort in Güstrow betroffen. Dort gab es ebenfalls einen Fall von Corona.

Schwaan | In der Schwaaner Kita Warnowkrümel gibt es einen Corona-Fall. Betroffen ist die Gruppe Blumenkinder. Das teilt das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock mit. Darum müssen alle Kinder, Erzieher und Integrationshelfer, die am Morgen des 10. Mai in der Kita waren, bis einschließlich 24. Mai in Quarantäne. Außerdem gibt es einen Corona-Fall im Hort de...

