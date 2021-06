Schwaan : Campus-Team gestaltet Programm für die Ferien

Kino, Kochen und Kreatives: Kinder und Erwachsene können sich für Veranstaltungen im Mehrgenerationenhaus anmelden.

Schwaan | Für die Sommerferien hat sich das Team vom Mehrgenerationenhaus Schwaan etwas Besonderes einfallen lassen. Denn nicht nur in fernen Ländern, auch vor der eigenen Haustür gibt es viel zu entdecken. Vom 5. bis 7. Juli lädt Tina Grawe vom offenen Treff Kinder, Jugendliche und Erwachsene dazu ein, mit ihr in die Natur zu gehen. Am Montag führt der Weg ...

