Bützow : Ohne Licht am Fahrrad: Schüler bringen sich morgens in Lebensgefahr

Bützower Polizei kontrollierte die Fahrräder von Kindern und Jugendlichen der Regionalen Schule und des Gymnasiums

Bützow | Noch geht es für Kinder und Jugendliche morgens zum Unterricht. Und viele der Bützower radeln zur Schule. Am Donnerstagmorgen gab es schon vor dem offiziellen Schulbeginn eine Unterrichtsstunde – und zwar in Sachen Verkehrssicherheit. Nicht zum ersten Mal in den zurückliegenden Jahren. „Wir haben mit drei Kollegen die Fahrräder der Schüler in Augen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.