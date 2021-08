Einladung ins Konzert : Klezmer im Gutsgarten Schependorf

Am 7. August um 18 Uhr spielt bereits zum vierten Mal die Gruppe Mischpoke aus Hamburg. Die Plätze sind auf 60 begrenzt. Rechtzeitige Anmeldung ist wünschenswert.

