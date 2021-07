Gemeinde Warnow : Sanierung der Allee zwischen Eickhof und Eickelberg geht voran

1500 Quadratmeter Naturpflaster sind bereits verlegt. Bis Ende September sollen die Arbeiten fertig sein.

Eickhof | Stein für Stein klopfen Filipe Silva und José Moreira in den weichen Pflastersand. Die beiden Portugiesen bringen damit die Sanierung der Kopfsteinpflasterstraße zwischen Eickelberg und Eickhof Stück für Stück voran. „Ich mache das jeden Tag“, berichtet Filipe Silva in gutem Deutsch. Er lebt seit 20 Jahren in Deutschland, wohnt aktuell auf der Insel U...

