Rukieten : Diese drei buhlen um die Gunst der Wähler

Der Wahlausschuss des Amtes Schwaan gibt die Namen der Kandidaten für das Bürgermeisteramt von Rukieten bekannt. Am 26. September wird abgestimmt.

Rukieten | Nun steht fest, welche Kandidaten um die Gunst der Wähler in der Gemeinde Rukieten buhlen. Am Dienstagabend gab der Wahlausschuss des Amtes Schwaan die Namen der drei Bewerber für die Wahl zum ehrenamtlichen Bürgermeister bekannt. Neben Jens Klautke, der bereits im Vorfeld erklärt hatte, auch noch ein drittes Mal seinen Hut in den Ring zu werfen, stel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.