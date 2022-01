Verdacht auf fahrlässige Brandstiftung : Polizei sucht weiter nach Ursache für Feuer in Wendorf

In der Nacht zu Sonnabend brannte ein Garagenanbau an einer Scheune. 81 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Wendorf | Noch immer gibt es keine genauen Erkenntnisse zur Brandursache für ein Großfeuer in Wendorf. „Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung und bittet Personen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Bützow unter 038461-4240 zu melden“, so Güstrows Polizeisprecherin Kristin Hartfil. Kurz vor Mitterna...

