Bützow : Diebstahlserie in Bützow

E-Bike, Gartengeräte und ein Garagentor wurden gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bützow | Gleich drei Fälle von Diebstählen mussten Beamte des Bützower Polizeireviers jetzt aufnehmen. Ein Bützower zeigte an, dass sein E-Bike in der Pustohler Chaussee entwendet wurde. Kurze Zeit später wurde das E-Bike am Haupteingangstor der Gartenanlage Seeblick gefunden, allerdings ohne Akku. In eben dieser Anlage wurde ein zweiter Diebstahl verzeichn...

