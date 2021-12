Mein Lieblingsstück : Eine alte Pyramide sorgt in Passin für Weihnachtsflair

Eine uralte Weihnachtspyramide begeisterte vor mehr als 30 Jahren Franka Kleinow genauso wie als junge Frau heute.

Passin | Der Kamin brennt. Auf ihm stehen eine ganze Batterie an Räuchermännchen, ebenso auf dem Fensterbrett – Räuchermännchen, Nussknacker, ein kleiner Schwibbogen mit Engel und Bergmann. Es weihnachtet sehr im sonst so modernen Wohnzimmer der Familie Kleinow. Das Prachtstück aber ist eine uralte Pyramide – einstöckig mit großer achteckiger Kirche in der Mit...

