Guten Morgen : Ottomanie vorm Weihnachtsfest

Meine drei Probleme vor dem Weihnachtsfest sind in diesem Jahr schon gelöst

Bützow | Alle Jahre wieder heißt es in einem bekannten Weihnachtslied. Dazu gehören ein Adventskranz auf dem Tisch in der guten Stube mit vier Kerzen. Dazu gehört das Plätzchen backen. Dazu gehört die Hoffnung auf eine weiße Weihnacht. Und dazu gehört der DEFA-Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Und mir fällt alle Jahre immer wieder in der Adven...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.