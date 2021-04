Neu Bernitt : Wetterkapriolen und andere Geschichten

Mit Hilfe seines 53-jährigen Wettertagebuchs kann Volker Maaß einige (Wetter)-Geschichten erzählen.

Neu Bernitt | Fast liebevoll streicht er mit seinen Händen über das Buch – ein Tagebuch, in das Volker Maaß alle zwei, drei Tage eine Eintragung vornimmt. Zumeist beschreibt er in diesem Tagebuch das Wetter – und das bereits seit 1968. So kann man lesen: „Ende März 1968 war es warm wie im Frühling. Anfang April war es wieder kalt, so dass man eine Pelzmütze tragen ...

