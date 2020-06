Bützow : Nadelöhr statt Sackgasse

Die Arbeiten am Fernwärmenetz werden nun unter halbseitiger Sperrung fortgeführt.

von Christian Jäger

24. Juni 2020, 14:10 Uhr

Aufatmen bei Verkehrsteilnehmern: Bützow ist nun keine Sackgasse mehr. Am späten Vormittag wurde gestern in der Langestraße Bützow die Vollsperrung aufgehoben. Die Arbeiten am Fernwärmenetz werden nun unter halbseitiger Sperrung fortgeführt, ehe ab dem 15. Juli und planmäßig bis 1. August erneut eine Vollsperrung nötig wird.