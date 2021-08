Landkreis Rostock : Mobile Impfteams kommen in die Schulen im Landkreis

An neun Einrichtungen im Landkreis Rostock gibt es im August für Jugendliche ab 16 Jahren den Corona-Schutz. Aktionen ohne Termin sind auch für Erwachsene geplant.

Schwaan | Während die Diskussion über die Corona-Impfung für Kinder noch immer hohe Wellen schlägt, haben Jugendliche ab 16 Jahren längst die Möglichkeit, sich mit Einwilligung ihrer Eltern impfen zu lassen. Für sie organisiert der Landkreis Rostock nun Termine in Schulen, an denen sich mehr als zehn Impfwillige gefunden haben. So auch am Freitag in Schwaan. ...

