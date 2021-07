Meine Woche : Alle Zeichen stehen auf Urlaub

Im Wochenrückblick geht es um das Sorglos-Sommer-Gefühl, neue Freiheiten und bleibende Verpflichtungen.

Bützow | Die Urlaubssaison hat uns so richtig im Griff. Wie schön, dass rechtzeitig dazu auch die Corona-Infektionszahlen ab in den Keller gerauscht sind. So können die Menschen im Landkreis Rostock ihre Ferien weitgehend sorglos genießen. Mittlerweile sind viele Dinge auch ohne vorherigen Corona-Test wieder möglich. Kein Wunder, dass sich die Helfer in den...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.