Kulturwerkstatt Klein Raden : Dorothea Berndt gibt Einblick in buddhistische Meditation

Am Sonnabend ist zudem die buddhistische Nonne Vinita zu Gast. Um 15 Uhr beginnt der Kurs, der den Gästen zu mehr Entspannung verhelfen soll.

Klein Raden | Dorothea Berndt ist ein spiritueller Mensch. Viele Jahre war sie in Asien, lernte dort die verschiedensten Arten der Meditation. Seit 2003 führt sie in Klein Raden die Kulturwerkstatt. Dort wird im Einklang mit der Natur gelebt, ein gesunder Geist steht immer im Fokus. In verschiedenen offenen Angeboten gibt sie ihr Wissen weiter. Auch an diesem Sonna...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.