Unfälle rund um Bützow : Handbremse nicht angezogen: Auto rollt gegen anderes Fahrzeug

Gleich mehrere Unfälle mussten Beamte des Polizeireviers Bützow von Mittwoch bis Donnerstag aufnehmen, auch welche in Schwaan und Laage. In Bützow hatte ein Mann Drogen genommen, bevor er auf einen E-Scooter stieg.

Bützow | Eine nicht angezogenen Handbremse war die Ursache für einen Unfall, der sich am Donnerstag gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Schwaan ereignete. Dadurch rollte ein Auto gegen ein anderes Fahrzeug. Der Schaden wurde mit rund 3500 Euro beziffert. Zwei Autos kollidieren in Fritz-Reuter-Straße in Schwaan Bereits am Donnerstagvor...

