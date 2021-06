Bützow : Tafel erhält Geld aus Spendenaktion des Luftwaffengeschwaders

Noch immer werden Miniaturen vom Jubiläums-Design des Eurofighters in Laage beim Taktischen Luftwaffengeschwader 73 „Steinhoff“ für gute Zwecke versteigert. Nun hat die Bützower Tafel 1000 Euro bekommen.

Bützow | Seit drei Wochen sind die Mitstreiter von der Bützower Tafel wieder im Einsatz. Aufgrund der hohen Inzidenzwerte fand in den Wochen zuvor keine Ausgabe von Lebensmittel an bedürftige Familien statt. „Es ging ja darum, auch uns selbst zu schützen“, erzählt Manuela Edling, die Leiterin der Tafel. Nun läuft die Arbeit wieder langsam an. Demnächst wartet ...

