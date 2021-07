Pflaster vor Rathaus verlegt : Lückenschluss am neuen Bützower Markt

Neugestaltung des Platzes vor dem Rathaus wird Ende Juli beendet

Bützow | Der Lückenschluss ist vollbracht. Der neue Markt vor dem Rathaus ist bis hin zur Langestraße aufgepflastert. In den nächsten Tagen werden noch die Straße Am Markt und die Stellplätze angelegt sowie die Poller zur Abgrenzung zur Langestraße gesetzt, informiert Olaf Pfotenhauer vom Bützower Bauamt. Größere Flächen, wie zum Beispiel die am Gänsebrunne...

