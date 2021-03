Lieblingsstück : Eine Silbermünze von großem ideellen Wert

Schon als Dreijährige war Elke Prehn von dem Kettenanhänger ihrer Mutter fasziniert. Zu ihrem 50. Geburtstag bekam sie das Stück geschenkt.

Schwaan | Elke Prehn greift sich an den Anhänger ihrer Halskette. Die silberne Münze zeigt zwei ineinander geschlungene Buchstaben. Ein H und ein S. Es ist kein teures Schmuckstück, auch kein großes. Und trotzdem ist die Silbermünze für die 56-Jährige von großem Wert. Denn sie ist ein besonderes Erinnerungsstück an ihre Mutter Helga Scheer. Noch heute denken be...

