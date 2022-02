Leserfotos : Im Februar: Klärchen lässt sich jetzt länger im Norden blicken

Lichtblicke am Horizont: Die Sonne geht jetzt früher auf und später unter. Um diese Zeit werden die Tage spürbar länger.

Bützow | Schluss mit der grauen Tristesse: Zwar haben immer noch Sturmböen, Schneeregen und Frostnächte Mecklenburg im Griff. Aber auch wenn der Februar noch dem Winter zuzurechnen ist – und sich meistens auch so anfühlt: Jetzt werden die Tage wieder spürbar länger. Vor allem ab Mitte Februar, geht das in großen Schritten. Am heutigen Tag ging die Sonne um 7.3...

