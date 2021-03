Projekte zur Dorferneuerung : Der Landweg in Neuendorfsoll Frischekur erhalten

In Neuendorf gehen auch die Projekte zur Dorferneuerung weiter. Jetzt wird Weg am Gemeindezentrum in Angriff genommen.

Neuendorf | Der sanierte Dorfteich von Neuendorf hat sich wieder mit Wasser gefüllt und erstrahlt in neuem Glanz. Neu ist auch der Platz der Generationen am Gemeindezentrum. Dort beginnt nun ein weiteres Projekt der Dorferneuerung. Die Zufahrtstraße soll befestigt werden. Dafür wurden in den zurückliegenden Tagen schon Vorbereitungen getroffen. Die Trinkwasser...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.