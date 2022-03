Landkreis Rostock : Kosten für neue Feuerwehrzentrale schießen weiter in die Höhe

Weitere 700.000 Euro werden für den Neubau des Landkreises Rostock in Beselin benötigt, auch durch Folgen der Corona-Pandemie. Und der Kreis schließt nicht aus, dass die Kosten weiter steigen.

Güstrow | Bei großen Bauvorhaben kann heute zu Beginn keiner genau sagen, wie teuer es am Ende wirklich wird. Denn die Preise verändern sich rasant. Das muss einmal mehr auch der Landkreis Rostock feststellen. Für den Bau der neuen Feuerwehrtechnischen Zentrale in Beselin in der Gemeinde Dummerstorf hat der Kreistag auf der jüngsten Sitzung noch einmal zusätzli...

