Landkreis Rostock : In den Kitas läuft das Testen wie am Schnürchen

Das Jugendamt des Landkreises versorgt die Einrichtungen mit Schnelltests. Viele der Mitarbeiter sind bereits geimpft.

Bröbberow | Endlich mal etwas, was wirklich gut läuft. Stefan Hagemann, Geschäftsführer des Vereins Aktiv in MV, ist zufrieden. „Viele Firmen würden sich bestimmt freuen, wenn sie wie wir vom Landkreis mit den Schnelltests für die Mitarbeiter versorgt würden“, sagt er. Der Verein Aktiv in MV betreibt in der Gemeinde Bröbberow eine Schule mit Hort sowie eine Kita....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.