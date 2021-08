Landkreis Rostock : Die Pilz-Monate stehen bevor - Experten geben Tipps

Ab sofort stellen ehrenamtliche Pilzberater jeden Sonnabend und Sonntag ihr Fachwissen zur Verfügung. Experte Klaus Warning geht allerdings von schwachem Jahr aus.

Bad Doberan | September und Oktober gelten als gute Pilz-Monate. Während Experten zu jeder Jahreszeit fündig werden, können auch Unerfahrene in diesen Monaten durchaus erfolgreich sein. In einigen Familien gehört die Fahrt in die Pilze sogar als geselliges Erlebnis an den Wochenenden dazu. Aber es ist Vorsicht geboten. Steinpilz oder Gallenröhrling? Es gibt v...

