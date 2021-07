Laaser Kirchenjubiläum 600+1 : Zwiegespräch mit Maria

Anlässlich des 600+1. Laaser Kirchenjubiläums zog die traditionelle „Landpartie“ am Sonntagnachmittag in die kleine Kirche, um in einem Zwiegespräch mit Maria mehr über die berühmte Madonna zu erfahren.

Laase | Die Gäste der Laaser Kirche wurden vor dem Gotteshaus von einem kleinen Madonnenbild empfangen. Mit Betreten der Kirche zeigt sich diese Madonna als überlebensgroßes Bild. In der Kirche dann steht das kleine Madonnenbild mitten vor dem Altar auf einer Staffelei – die Gäste wissen es schon: Die Madonna, die Maria von Laase, im Original als Holzschnitt ...

