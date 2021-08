Arbeiten auf Bankette : L11 bei Bützow ist halbseitig gesperrt

Straßenbauamt Stralsund beseitigt Grasnarbe. Ampel regelt den Verkehr.

Bützow | Dienstagvormittag. Auf der L11 bei Bützow in Richtung A20 regelte eine Ampel den Verkehr. Nur in eine Richtung rollen die Fahrzeuge nach Bützow rein beziehungsweise aus der Stadt raus. Die Autofahrer müssen sich in Geduld üben, denn die Rotphase dauert länger als eine Minute. Grund für die Verkehrseinschränkung zwischen Bützow und dem Abzweig nach ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.