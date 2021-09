Ein Tag mit buntem Programm : Kurzen Trechow feiert Erntefest und 700-jähriges Jubiläum

Am Sonnabend um 14 Uhr geht es mit dem Festumzug los. Danach warten weitere Programmpunkte auf die Gäste.

Kurzen Trechow | Die Erntekrone ist gebunden, Strohpuppen stehen seit einigen Tagen am Straßenrand. Kurzen Trechow ist für das Erntedankfest 2021 gerüstet. Doch nicht nur das. Zudem feiert das Dorf auch sein 700-jähriges Bestehen. Los geht es am Sonnabend um 14 Uhr. Dann startet in Langen Trechow der Festumzug. Das hat Tradition. Und auch, dass die von Frauen gebun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.