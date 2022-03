Corona-Pandemie : Kunstmuseum Schwaan und Freizeittreff Bützow sind geschlossen

Die hohen Inzidenzwerte des Landkreises Rostock machen auch vor öffentlichen Einrichtungen in Bützow und Schwaan nicht halt

Bützow/Schwaan | Die Corona-Welle trifft den Landkreis Rostock derzeit mit aller Härte. Am Montag befand sich der Landkreis deutschlandweit auf Platz zwei, was die Inzidenzwerte angeht. Zwei Einrichtungen in Schwaan und Bützow müssen nun schließen, weil sich das Personal mit dem Coronavirus infiziert hat. Über Instagram teilte das Kunstmuseum Schwaan am Mittwoch mi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.