Bützow : Kleine Brücke in Bützow erstrahlt in neuem Glanz

Bützow investiert für Erneuerung des Steges zwischen Park am Schloss und Wilhelmstieg rund 10.000 Euro

Bützow | Wer die kurze Wegeverbindung zwischen dem Park am Schloss zur Bützower Innenstadt nutzt, wird festgestellt haben, es hat sich etwas verändert. Vom ehemaligen Rosengarten am Jugendclub Domizil vorbei geht es in Richtung Elefantenbrücke. Kurzfristig hat die Stadt die kleine Brücke auf dem Verbindungsweg erneuert. Die alten Holzbohlen und das alte Gel...

