Dorffest „750+1“ Klein Belitz : Linedance, Konzert, Tennemann - das Jubiläum wird nachgefeiert

Freitag und Sonnabend geht es in Klein Belitz hoch her. Der 750. Dorfgeburtstag musste wegen Corona ausfallen - das wollte das Organisationskommitee so nicht durchgehen lassen.

Klein Belitz | Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Das trifft für die Klein Belitzer auf jeden Fall zu. Denn sie wollten vor einem Jahr Jubiläum feiern. Denn die Gemeinde wurde vor 750 Jahren erstmals urkundlich erwähnt. Doch Corona verhinderte ein großes Dorffest mit Umzug, Tanz und vielem mehr. Jetzt hat sich die Pandemielage ein wenig entspannt un...

